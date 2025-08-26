Dal primo settembre 2025, la durata dell’incarico di direttore generale sarà stabilita per un periodo di cinque anni. La giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Sanità Federico Riboldi, ha designato Livio Tranchida quale nuovo direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, con incarico a partire dal 1° settembre. La nomina segna un passaggio importante nella gestione della struttura sanitaria torinese.

Attualmente direttore generale dell’AO Santa Croce e Carle di Cuneo, Tranchida è stato in precedenza nominato commissario ad interim dell’AO di Cuneo fino al 30 novembre, in attesa della definizione definitiva della nuova guida dell’azienda.

Per quanto riguarda l’ospedale Regina Margherita, il dottor Franco Ripa, vicario della direzione regionale e responsabile del settore Programmazione dei servizi sanitari e socio-sanitari, è stato scelto come commissario straordinario con il compito specifico di portare a termine il processo di scorporo dell’ospedale. L’incarico di Ripa avrà decorrenza dal primo settembre e durerà fino alla nomina del nuovo direttore generale dell’AO OIRM.

Le designazioni sono state condivise con l’Università di Torino, che ha espresso parere favorevole alle nomine, sottolineando l’importanza di assicurare continuità e competenza in un momento delicato per le rispettive strutture.

Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dal commissario uscente, e ha rivolto un augurio di buon lavoro ai nuovi dirigenti.

Alberto Cirio ha dichiarato:

“Ringrazio il commissario Schael per l’impegno dimostrato in questi mesi e formulo i migliori auguri di buon lavoro al dottor Livio Tranchida. Tranchida proviene dall’ospedale di Cuneo che, grazie alla sua gestione, è stato valutato come il miglior ospedale in Italia. È senza dubbio uno dei manager sanitari più qualificati del nostro Paese, tanto che ha ricevuto numerose proposte di incarichi da altre regioni.”

L’assessore alla Sanità Federico Riboldi ha sottolineato la rilevanza delle nuove nomine per la sanità regionale.

Federico Riboldi ha commentato:

“Ringrazio il dottor Tranchida per aver accettato la sfida di dirigere la Città della Salute e della Scienza di Torino. L’esperienza maturata in vari contesti e, soprattutto, il suo recente incarico alla guida dell’AO di Cuneo, dove ha raggiunto eccellenti risultati, rappresentano un prezioso patrimonio per affrontare con successo il nuovo ruolo. Voglio infine ringraziare il dottor Ripa per la disponibilità a prendere in carico il delicato compito di commissario straordinario dell’OIRM in un momento decisivo. Auguro a entrambi buon lavoro.”