L’ultimo osservatorio dell’INPS svela un andamento a dir poco contrastante per i certificati di malattia nel corso del primo semestre del 2025. Se da un lato si registra una crescita complessiva del 5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con un totale di 16,5 milioni di certificati, i dati trimestrali raccontano una storia differente e più complessa.

Il primo trimestre 2025 ha visto un’impennata notevole, con 9,9 milioni di certificati, segnando un aumento del 14% su base annua. Questa crescita è stata particolarmente marcata nel Nord Italia (+15,8%) e tra le donne (+14,7%). Anche i più giovani, fino a 29 anni, hanno mostrato un incremento superiore alla media (+18,3%). Parallelamente, le giornate di malattia totali nel settore privato e pubblico sono cresciute rispettivamente del 7,3% e 10,5%.

Tuttavia, il quadro cambia drasticamente nel secondo trimestre 2025, che ha registrato una diminuzione del 6,3% dei certificati, scendendo a 6,6 milioni. Questo calo è stato più evidente al Centro e al Nord (-8,1% e -7,1%) e, ancora una volta, tra le donne (-8,2%) e i lavoratori di età compresa tra i 30 e i 49 anni (-9,4%).

Meno controlli, più affidabilità?

I dati dell’INPS offrono anche spunti interessanti sull’affidabilità dei certificati stessi. Nel primo trimestre 2025, le visite fiscali sono diminuite del 3%, ma il numero di casi in cui è stata riscontrata l’idoneità a tornare al lavoro si è quasi dimezzato, specialmente per le visite d’ufficio del settore pubblico. Questo suggerisce che, pur con meno controlli, l’affidabilità dei certificati è migliorata.

Nel secondo trimestre, pur con un leggero aumento delle visite fiscali (+3,6%), si è confermato il trend di una minore idoneità riscontrata durante gli accertamenti, consolidando l’idea di una maggiore correttezza nelle certificazioni di malattia.

In sintesi, il 2025 si apre con una forte crescita dei certificati, trainata dal primo trimestre, ma si riallinea rapidamente nel secondo. Al contempo, la diminuzione delle visite fiscali con esito di idoneità al lavoro suggerisce un miglioramento generale nella validità delle prognosi iniziali, indicando che la crescita delle assenze per malattia non si accompagna a un aumento delle frodi.