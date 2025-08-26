Leonardo Maria Del Vecchio si sta godendo una nuova, inedita veste: quella di padre. A quasi due mesi dalla nascita della sua primogenita, l’imprenditore ha scelto i social media per “presentare” ufficialmente la sua bambina, frutto dell’amore con la compagna Sara Soldati. Le immagini, condivise su Instagram, lo ritraggono in momenti di tenerezza, mentre coccola la piccola.

Un legame tra famiglia e business

La bambina, di nome Bianca, è nata lo scorso 4 luglio. Se la madre, Sara Soldati, modella e influencer nota anche per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2020, ha mantenuto la massima discrezione sulla gravidanza, Del Vecchio ha deciso di rompere il riserbo per condividere la sua gioia. Questo nuovo capitolo della vita privata del manager si affianca a una carriera professionale sempre più intensa.

Presidente di Ray-Ban e Chief Strategy Officer di EssilorLuxottica, l’imprenditore è impegnato non solo nel mondo dell’occhialeria, dove ha recentemente nominato A$AP Rocky come primo direttore creativo, ma anche in una serie di diverse iniziative imprenditoriali che spaziano dall’ospitalità al settore alimentare, con progetti come la Trattoria del Ciumbia, Vesta e il Twiga. In aggiunta, Del Vecchio ha recentemente lanciato una “carriera” da deejay e ha acquisito quote di Acqua Fiuggi.