Secondo l’ultimo rapporto della Banca d’Italia relativo al secondo semestre del 2024, il panorama dei pagamenti digitali in Italia mostra luci e ombre. Le frodi, pur rimanendo complessivamente limitate, presentano dinamiche complesse che variano a seconda dello strumento di pagamento utilizzato.

Nel dettaglio, i bonifici si confermano lo strumento più sicuro con un tasso di frode pari allo 0,002%, ma con un’eccezione notevole: i bonifici istantanei, che risultano significativamente più vulnerabili, con un tasso di frode che si attesta allo 0,057%, quasi quaranta volte superiore rispetto a quello dei bonifici ordinari (0,0015%).

L’impatto economico e la responsabilità dell’utente

Il valore economico delle frodi sui bonifici disposti dalla clientela ha raggiunto circa 65,5 milioni di euro, segnando un aumento del 61% su base annua. Al contrario, le frodi su carte di pagamento e moneta elettronica hanno registrato una diminuzione, rispettivamente del 20% e del 36%, attestandosi su valori di 34 e 9 milioni di euro.

Un dato allarmante riguarda la responsabilità delle perdite: nel caso dei bonifici, il consumatore sopporta circa il 90% delle perdite, a causa della natura ingannevole delle frodi basate sul “social engineering” (manipolazione del pagatore), che sono in crescita. Per carte, moneta elettronica e prelievi ATM, invece, la quota a carico degli utenti è più contenuta, variando tra il 31% e il 51%.

Nuove misure di sicurezza e confronti internazionali

Per contrastare questo fenomeno, dal 9 ottobre entrerà in vigore una nuova misura obbligatoria: i prestatori di servizi di pagamento dovranno effettuare una verifica in tempo reale sull’IBAN e sui dati del beneficiario prima di autorizzare i bonifici, segnalando eventuali discrepanze.

Il rapporto evidenzia come le transazioni e-commerce e quelle transfrontaliere continuino a essere più a rischio rispetto ai pagamenti presso i POS fisici e alle operazioni domestiche. Nonostante queste insidie, l’Italia mantiene un tasso di frode inferiore alla media UE per quanto riguarda le carte di pagamento, sia in valore che in volume. Per la moneta elettronica, pur registrando valori più elevati, l’Italia mostra un trend di riduzione che la sta avvicinando alla media europea.