La cucina italiana continua a essere un punto di riferimento a livello mondiale e nel 2024 il settore della ristorazione “made in Italy” ha raggiunto un valore complessivo di 251 miliardi di euro, segnando una crescita annua del 4,5%.

Secondo un’analisi di Deloitte, la cucina tricolore rappresenta il 19% dell’intero mercato globale dei ristoranti con servizio al tavolo (full service restaurant) e risulta particolarmente significativa negli Stati Uniti e in Cina, paesi che insieme assorbono oltre il 65% dei consumi mondiali dedicati alla cucina italiana.

L’Italia si conferma tra i principali protagonisti globali nel settore del foodservice, posizionandosi al sesto posto per valore totale, al quarto tra i ristoranti con servizio al tavolo e al quinto nei ristoranti a servizio rapido (quick service restaurant), caratterizzati da un servizio più veloce con ritiro al banco.

Nel 2024 il comparto in Italia ha raggiunto un valore di 83 miliardi di euro, con una crescita del 2%, superando stabilmente i livelli precedenti alla pandemia. Il mercato italiano rimane però ancora piuttosto frammentato, mentre le catene stanno registrando una rapida espansione: la loro quota di mercato è passata dal 7% nel 2019 al 10% attuale. Questa crescita è trainata soprattutto dal segmento dei ristoranti a servizio rapido, che presenta una redditività del 13,3% tra il 2019 e il 2024, rispetto al 7,6% della media generale del settore.

A livello internazionale, il mercato della ristorazione ha raggiunto un nuovo equilibrio dopo la crisi causata dalla pandemia di Covid-19, toccando un valore complessivo di 2.916 miliardi di euro nel 2024. La crescita è moderata ma costante, con dinamiche che rispecchiano un contesto economico in continua evoluzione, sottolinea l’indagine di Deloitte.