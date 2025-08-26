La casa farmaceutica statunitense Eli Lilly ha annunciato i risultati incoraggianti dello studio di fase 3 ATTAIN-2 relativo a orforglipron, un farmaco orale sperimentale. Lo studio ha coinvolto adulti con diabete di tipo 2 e sovrappeso o obesità, e i dati emersi confermano il potenziale del farmaco.

Efficacia superiore al placebo

Tutte e tre le dosi di orforglipron testate hanno raggiunto gli obiettivi primari e secondari. Il farmaco ha portato a una significativa perdita di peso, a una riduzione dell’emoglobina glicata e a un miglioramento dei fattori di rischio cardiometabolico dopo 72 settimane. In particolare, la dose da 36 mg, assunta una volta al giorno, ha ridotto il peso dei pazienti in media del 10,5%, un risultato notevolmente superiore rispetto al 2,2% del gruppo placebo.

Pronti per la commercializzazione

Grazie a questi dati, Eli Lilly ha ora tutte le informazioni necessarie per avviare le richieste di autorizzazione all’immissione in commercio a livello globale. Kenneth Custer, vicepresidente esecutivo di Lilly, ha espresso grande ottimismo: “I risultati di ATTAIN-2 rafforzano il potenziale di orforglipron di garantire una significativa perdita di peso e una riduzione dell’emoglobina glicata, in linea con studi clinici analoghi per i GLP-1 iniettabili. Se approvata, siamo pronti a offrire una pillola pratica, monosomministrazione giornaliera, che può essere distribuita su scala globale, eliminando le barriere e ridefinendo il modo in cui l’obesità viene trattata in tutto il mondo”.

I risultati dettagliati dello studio saranno presentati a un congresso medico e pubblicati su una rivista scientifica specializzata.