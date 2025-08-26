Il legame tra imprese e giovani è una risorsa strategica per la competitività del sistema produttivo italiano. Lo ha sottolineato Andrea Prete, presidente di Unioncamere, presentando i risultati di uno studio che mette in luce come le aziende che assumono under 30 ottengano risultati economici e di produttività superiori.

Il valore aggiunto dei giovani

Le imprese che impiegano una forza lavoro giovane si distinguono per la loro vitalità: il 38% di queste si attende un aumento del fatturato e delle esportazioni, rispetto al 35% e al 30% delle altre aziende. Inoltre, sono più inclini all’innovazione, con il 44% che investe nelle tecnologie 4.0, contro il 35% delle imprese con una bassa presenza giovanile. La produttività del lavoro in queste aziende è superiore del 2,5% e sale al 7,2% quando vengono adottate strategie per attrarre e trattenere i talenti.

Il problema del mismatch e dei Neet

Nonostante questi dati positivi, il sistema produttivo italiano si scontra con una serie di difficoltà strutturali. Le previsioni del Sistema Excelsior di Unioncamere e Ministero del Lavoro indicano un significativo mismatch tra domanda e offerta di lavoratori giovani nel quinquennio 2025-2029, soprattutto per i laureati in discipline tecnico-scientifiche. Si prevedono carenze tra i 7 e i 10 mila laureati in ingegneria, tra i 3 e i 5 mila in discipline scientifiche e tra i 12 e i 17 mila in percorsi economico-statistici, oltre a 7-8 mila in ambito medico-sanitario. A ciò si aggiunge il problema dei Neet, i giovani che non lavorano né studiano, la cui alta percentuale pone l’Italia al secondo posto in Europa dopo la Romania.

Ricambio generazionale e lavoratori stranieri

Il presidente Prete ha anche evidenziato la questione del ricambio generazionale all’interno delle imprese. Secondo i dati del Registro delle Camere di commercio, l’11% dei titolari d’impresa ha settant’anni o più, un segnale che indica la necessità di nuovi innesti. Per far fronte a queste sfide e alle esigenze produttive, Unioncamere sottolinea l’importanza di attrarre talenti e di integrare la forza lavoro con l’apporto di immigrati. Si stima che tra il 2025 e il 2029 il settore privato avrà bisogno di circa 617 mila lavoratori stranieri, pari a oltre un quinto della domanda totale, con una forte concentrazione nel Nord e nel Centro Italia, in particolare in Lombardia.