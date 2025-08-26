Nell’ambito del suo piano di acquisto di azioni proprie, noto come buyback, Intesa Sanpaolo (nella foto, l’a. d Carlo Messina) ha comunicato i dettagli delle operazioni effettuate tra il 18 e il 22 agosto 2025. L’operazione, finalizzata all’annullamento delle azioni stesse, è un segnale forte e chiaro della strategia del gruppo bancario.

Secondo le informazioni divulgate, Intesa Sanpaolo ha acquistato un totale di 1.920.253 azioni ordinarie. L’operazione è stata condotta sul mercato regolamentato Euronext Milan, gestito da Borsa Italiana. Il controvalore complessivo di questi acquisti ammonta a 10.740.717,17 euro, con un prezzo medio d’acquisto pari a 5,5934 euro per azione.

Le operazioni giorno per giorno

L’attività di acquisto, sebbene non sia stata omogenea per tutti i giorni della settimana, ha mostrato un’accelerazione nella seconda parte del periodo. Nella giornata del 20 agosto sono state acquistate 2.953 azioni al prezzo medio di 5,5725 euro, per un valore totale di 16.455,59 euro. Il 21 agosto, il ritmo è aumentato in modo significativo, con l’acquisto di 1.082.145 azioni a un prezzo medio di 5,5763 euro, per un controvalore di 6.034.365,16 euro. L’ultimo giorno, il 22 agosto, sono state acquistate 835.155 azioni, a un prezzo medio di 5,6156 euro, per un valore di 4.689.896,42 euro. Le giornate del 18 e del 19 agosto non hanno invece registrato operazioni.

L’operazione è stata gestita da Morgan Stanley Europe SE, un intermediario terzo che ha operato in totale indipendenza, senza alcun coinvolgimento del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Un quadro più ampio: il bilancio dall’inizio del programma

Dal 2 giugno 2025, data di inizio del programma, a oggi, Intesa Sanpaolo ha acquistato complessivamente 225.658.799 azioni. Questo rappresenta circa l’1,27% del capitale sociale totale. Il prezzo medio d’acquisto dall’avvio del piano è di 4,8828 euro per azione, per un controvalore totale di 1.101.850.908,55 euro.

Il programma di buyback di Intesa Sanpaolo, annunciato al mercato il 26 maggio 2025, rientra in una più ampia strategia del Gruppo per il consolidamento e la valorizzazione del capitale, confermando la sua solidità finanziaria e la fiducia nelle proprie prospettive future.