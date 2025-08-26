I dipendenti degli enti locali, del settore sanitario, gli insegnanti e gli ufficiali giudiziari che andranno in pensione anticipata tra i 65 e i 67 anni non potranno beneficiare della deroga sulle aliquote di rendimento per la parte retributiva della pensione, modificata dalla legge di Bilancio del 2024. Lo comunica INPS, sottolineando che con la legge di Bilancio per il 2025 è stato adeguato l’anno di risoluzione obbligatoria del contratto di lavoro, una volta raggiunti i requisiti per la pensione anticipata, al requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia, innalzandolo da 65 a 67 anni.

Il messaggio dell’INPS precisa:

“La deroga all’applicazione delle nuove aliquote di rendimento introdotte dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024), non si applica ai casi di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni avvenute a partire dal 2025 in presenza di un’età anagrafica pari o superiore a 65 anni ma inferiore a 67.”

L’INPS ricorda inoltre che la legge di Bilancio 2025 ha innalzato, a partire dal 2025, il limite ordinamentale legandolo all’età prevista per la pensione di vecchiaia, fissata nel biennio 2025/2026 a 67 anni. Il comma 165 ha introdotto la possibilità per le pubbliche amministrazioni di trattenere in servizio il personale oltre questo limite e fino al compimento del 70° anno di età, previa disponibilità del lavoratore e in base alle esigenze dell’ente.

Tenendo conto che l’articolo 1, comma 161, secondo periodo, della legge di Bilancio 2024 stabilisce che le nuove aliquote di rendimento non si applicano in caso di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, INPS chiarisce che tale norma derogatoria si applica esclusivamente alle pensioni di vecchiaia corrisposte a seguito di risoluzione obbligatoria del rapporto di lavoro presso una pubblica amministrazione, in riferimento alle casse pensionistiche Cpdel, Cps, Cpi e Cpug.

Le nuove aliquote di rendimento non si applicano nemmeno alla liquidazione della pensione di vecchiaia per i dipendenti di enti che hanno perso la natura giuridica pubblica ma che sono rimasti iscritti alla Cpdel.

La deroga si applica anche nel caso in cui il lavoratore si dimetta prima del termine del trattenimento in servizio stabilito, poiché la cessazione avviene dopo il raggiungimento del limite ordinamentale ma prima della scadenza del trattenimento stesso.

Per gli iscritti a queste casse pensionistiche che non possono usufruire della deroga e che, al 31 dicembre 1995, avevano un’anzianità contributiva inferiore a 15 anni, le quote di pensione calcolate con il sistema retributivo vengono determinate applicando un’aliquota di rendimento pari al 2,5% per ogni anno di contributi maturati.