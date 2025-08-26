La divisione GVS Life Sciences (nella foto, l’.a.d. Massimo Scagliarini) ha confermato la sua partecipazione ad ArabLab 2025, uno degli eventi internazionali più rilevanti per il settore della tecnologia di laboratorio e delle scienze applicate. L’evento, che si terrà dal 23 al 25 settembre 2025 presso il Dubai World Trade Centre, è riconosciuto come un punto di incontro globale per i professionisti dei settori analitico, diagnostico, ambientale e biotecnologico.

Soluzioni d’avanguardia per l’industria scientifica

GVS presenterà una gamma di soluzioni avanzate per la filtrazione, la preparazione dei campioni, la microbiologia e la cromatografia. L’attenzione sarà rivolta a prodotti ad alte prestazioni, pensati per incrementare l’efficienza e l’affidabilità nei laboratori di ricerca e controllo qualità. Tra i prodotti in esposizione, l’azienda metterà in evidenza i filtri a cartuccia e a capsula delle serie Cartflow CFP e Capsflow CIK, che offrono membrane in vari materiali e con diverse dimensioni dei pori, ideali per applicazioni che vanno dalla filtrazione generale a quella sterile.

Attraverso la sua partecipazione ad ArabLab, GVS mira a mostrare come le sue soluzioni stiano ridefinendo gli standard nel campo della scienza applicata, offrendo innovazione e qualità al mercato globale.