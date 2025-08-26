Il conflitto nel settore dell’intelligenza artificiale si fa sempre più acceso. Elon Musk, attraverso le sue società X Corp e xAI, ha intentato una causa contro Apple e OpenAI, accusandole di aver stretto un’intesa restrittiva della concorrenza che porterebbe alla creazione di un monopolio nel campo dell’AI.

La causa nasce dall’integrazione di ChatGPT negli iPhone come parte della suite Apple Intelligence. Secondo Musk, il fatto che ChatGPT sia preinstallato sugli iPhone disincentiverebbe gli utenti a scaricare altri chatbot concorrenti, incluso Grok, l’AI di xAI.

Le ragioni di Musk e le accuse di manipolazione

La denuncia presentata presso la Corte distrettuale del Texas sostiene che l’accordo non solo avvantaggerebbe gli iPhone di Apple, che manterrebbero il monopolio nel mercato degli smartphone grazie a uno strumento AI potente e già integrato, ma darebbe anche un accesso privilegiato a ChatGPT a migliaia di informazioni degli utenti Apple, rendendola imbattibile rispetto ai concorrenti.

L’accusa di monopolio si estende anche all’Apple Store. Già all’inizio del mese, Musk aveva lamentato sui social la persistente presenza di ChatGPT in cima alle classifiche dell’App Store, sostenendo che Apple rende “impossibile a qualsiasi altra AI raggiungere la prima posizione”.

Le repliche di Apple e OpenAI

La risposta dei diretti interessati non si è fatta attendere. Apple ha negato le accuse di manipolazione, affermando che l’App Store è “progettato per essere equo e imparziale”.

Una portavoce di OpenAI ha liquidato la causa di Musk come “l’ennesimo episodio di molestie”, ricordando che Musk stesso fu tra i fondatori di OpenAI prima di uscirne per disaccordi con Sam Altman. Quest’ultimo ha ribattuto alle lamentele di Musk definendole “un’affermazione notevole, considerando quello che ho sentito che fa Elon per manipolare X a proprio vantaggio e per le sue aziende, danneggiando i concorrenti e le persone che non gli piacciono”.