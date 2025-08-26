Il Gruppo FS Italiane accelera sulla digitalizzazione e la modernizzazione della propria flotta. Con un investimento di 70 milioni di euro, in parte finanziato dai programmi europei “Connecting Europe Facility (CEF)”, l’azienda sta procedendo all’installazione del sistema ERTMS (European Rail Transport Management System) a bordo di 442 locomotori.

Una tecnologia cruciale per sicurezza e interoperabilità

L’intervento riguarda in particolare 382 treni di Trenitalia (272 regionali, 74 Intercity ed Eurocity, 36 Alta Velocità) e 60 locomotori di FS Logistix. L’obiettivo è completare l’installazione su tutta la flotta di Trenitalia entro il 2030, per un totale di circa 2.000 sistemi di bordo e 700 milioni di euro di investimenti, mentre per i mezzi di FS Logistix il termine è fissato per il 2033. Il sistema ERTMS è lo standard unico scelto dall’Unione Europea per il segnalamento ferroviario, fondamentale per garantire la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni.

L’adozione di questa tecnologia permette di aumentare le performance del sistema ferroviario, migliorando la circolazione, l’interoperabilità e la qualità del servizio in termini di sicurezza e innovazione. L’investimento del Gruppo FS è in linea con gli obiettivi del Piano Strategico 2025-2029, che mira a rendere il 100% della rete Core Extended compatibile con l’ERTMS entro il 2040. L’amministratore delegato e direttore generale del Gruppo FS, Stefano Antonio Donnarumma, nella foto, ha sottolineato l’importanza dell’operazione: «L’installazione del sistema ERTMS a bordo dei treni rappresenta un passaggio cruciale e perfettamente integrato con le iniziative che il Gruppo FS sta implementando sulla rete ferroviaria. Questa operazione è indispensabile per garantire il dialogo tra le tecnologie di bordo e quelle infrastrutturali, permettendo a ogni convoglio di usufruire di un significativo miglioramento nella qualità del servizio, sia in termini di sicurezza sia di innovazione. L’intervento è in linea con gli obiettivi del Piano Strategico del Gruppo FS 2025-2029, che prevede il raggiungimento del 100% della rete Core Extended con il sistema ERTMS entro il 2040».

Progetto strategico per un sistema ferroviario moderno

Questo aggiornamento tecnologico si affianca al lavoro di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), che ha già completato l’implementazione del sistema su ulteriori 1.400 chilometri di rete grazie ai fondi del PNRR. L’impegno, ha ribadito l’azienda, si riflette non solo sui convogli, ma sull’intera infrastruttura, in piena coerenza con gli obiettivi europei di digitalizzazione e interoperabilità.