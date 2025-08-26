L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust) ha concluso positivamente un’operazione di moral suasion nei confronti dell’azienda Acqua Minerale San Benedetto, che ha accettato di modificare la sua comunicazione commerciale. La decisione riguarda il ritiro del claim “CO2 Impatto Zero” e di altre asserzioni sul basso impatto ambientale (i cosiddetti green claim) utilizzati per promuovere la linea di prodotti Ecogreen.

Le accuse: claim ambientali ingannevoli

Secondo l’Antitrust, sulle etichette delle bottiglie, sul sito web aziendale e in alcuni spot promozionali venivano diffuse affermazioni che potevano risultare scorrette. In particolare, si sosteneva che la produzione delle bottiglie non causasse emissioni di gas serra, o che avesse addirittura un impatto positivo sull’ambiente. Queste asserzioni hanno spinto l’Autorità a intervenire per garantire una corretta informazione ai consumatori.

La risposta di San Benedetto

A seguito dell’intervento dell’Antitrust, San Benedetto ha prontamente rimosso gli elementi considerati scorretti dai messaggi commerciali. L’azienda ha eliminato il claim “CO2 Impatto Zero” dalle etichette, dalle confezioni e da ogni canale di comunicazione, inclusi gli spot TV e il sito internet. Ha inoltre modificato le altre asserzioni ambientali e gli elementi grafici che richiamavano in modo ingannevole la natura. Per una maggiore trasparenza, San Benedetto ha anche aggiunto un QR code sulle etichette, che rimanda a una nuova sezione del sito interamente dedicata alla sostenibilità.

L’Autorità ha ribadito l’importanza di un’accurata e onesta comunicazione da parte delle imprese riguardo agli sforzi per mitigare gli effetti ambientali negativi delle proprie attività, in particolare per quanto riguarda le emissioni di gas serra. La mossa di San Benedetto dimostra l’efficacia dello strumento della moral suasion dell’Antitrust nel tutelare i consumatori e promuovere una comunicazione commerciale trasparente e veritiera.