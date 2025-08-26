Assicurazioni Generali (nella foto, il Group CEO Philippe Donnet) ha recentemente portato a termine una significativa operazione di acquisto di azioni proprie, rafforzando ulteriormente la sua posizione sul mercato. L’operazione, conclusa sul mercato Euronext Milan tra il 18 e il 22 agosto 2025, ha visto la compagnia assicurativa acquisire 890.000 azioni per un valore complessivo di oltre 30,6 milioni di euro.
Questo importante passo si inserisce nel più ampio programma di buyback avviato il 6 agosto 2025, che rientra a sua volta nel piano strategico del Gruppo per il triennio 2025-2027, denominato “Lifetime Partner 27: Driving Excellence“. L’acquisto, deliberato dall’Assemblea degli Azionisti lo scorso 24 aprile, riflette la strategia della società di gestire attivamente il proprio capitale e sostenere il valore per gli azionisti.
I Dettagli Finanziari dell’Operazione
Le azioni sono state acquistate a un prezzo medio ponderato di 34,38 euro ciascuna, per un totale esatto di 30.602.282,00 euro. A seguito di questa mossa, la partecipazione della compagnia in azioni proprie è cresciuta, arrivando a detenere, al 22 agosto 2025, 34.152.305 azioni. Questa quota rappresenta circa il 2,20% del capitale sociale totale, consolidando il controllo della società su una porzione rilevante delle proprie quote.