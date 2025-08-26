La lotta all’evasione fiscale in Italia continua a incontrare ostacoli significativi, con risultati che la Corte dei Conti definisce “modestissimi”. Una nuova analisi contenuta nel giudizio sul “Rendiconto generale dello Stato” rivela una situazione preoccupante: una distanza abissale tra l’evasione accertata e le cifre effettivamente incassate. Nel 2024, su un totale di 72,3 miliardi di euro di evasione accertata, lo Stato è riuscito a recuperare solamente 12,8 miliardi, pari a un misero 17,7%.

Cartelle esattoriali e controlli rari: il circolo vizioso

Il problema non si ferma alla riscossione, ma ha radici più profonde. Le cartelle esattoriali – o iscrizioni a ruolo – mostrano un tasso di incasso ancora più basso, fermo al 3,1%. Su 40,7 miliardi accertati, solo 1,3 miliardi sono finiti nelle casse dello Stato. I giudici contabili attribuiscono questa inefficacia a due fattori principali: le “radicate aspettative di successive rottamazioni” e il “convincimento di poter eludere la successiva azione esecutiva”. In altre parole, la percezione di impunità incoraggia l’evasione.

A questo si aggiunge la rarità dei controlli. La Corte sottolinea che solo l’1,4% delle attività imprenditoriali in Italia riceve una verifica fiscale ogni anno. Nello specifico, si parla di una sola impresa su 71. Questa probabilità così ridotta di essere controllati rende “del tutto evidente” la facilità con cui si può sfuggire al fisco.

Focus sui controlli: una scarsa efficacia

Sebbene gli accertamenti siano aumentati, passando da 3.540 nel 2023 a 4.558 nel 2024, il risultato in termini di incasso è addirittura peggiorato. L’evasione accertata è cresciuta, ma la riscossione è crollata del 61,4%, scendendo da 13,2 milioni a 5,1 milioni. Una contraddizione che, secondo i giudici, richiede di “meglio approfondire le ragioni della riduzione di proficuità dell’attività svolta”.

I pochissimi controlli sono concentrati principalmente sulle PMI, in particolare in settori come le costruzioni, il commercio e gli studi medici, dove le probabilità di verifica rimangono comunque bassissime. Un quadro che, nel complesso, evidenzia l’urgenza di rivedere le strategie di controllo e riscossione per rendere la lotta all’evasione non solo più frequente, ma anche più efficace.