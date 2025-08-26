I dati dell’OCSE relativi al secondo trimestre del 2025 mostrano un quadro positivo per le esportazioni dei Paesi del G20, che hanno registrato una crescita complessiva del 2,6%. A trainare la performance sono state soprattutto le nazioni europee, con un incremento significativo sia per le merci che per i servizi.

Performance dell’Europa e dell’Italia

L’Unione Europea ha visto le sue esportazioni crescere del 4,7% e le importazioni del 6,3%. L’Italia ha giocato un ruolo di primo piano in questa espansione, con le esportazioni in aumento del 5,9%. Risultati simili sono stati ottenuti da Germania (+7,4%) e Francia (+6,0%). Anche il commercio di servizi ha registrato una forte crescita: l’Italia ha visto un incremento del 10,2% nelle esportazioni e del 9,8% nelle importazioni, spinte principalmente dal settore del turismo.

Il quadro internazionale

Al di fuori dell’Europa, il panorama è più variegato. Negli Stati Uniti, le esportazioni di servizi sono cresciute dello 0,8%, mentre le importazioni sono rimaste stabili. Il Regno Unito ha registrato un aumento dell’1,3% nelle esportazioni, ma un notevole balzo dell’8,5% nelle importazioni, trainate da prodotti farmaceutici e automobili.

In Asia orientale, le esportazioni di servizi sono aumentate sensibilmente in Giappone (+4,4%), Corea (+3,0%) e Cina (+6,3%), grazie a settori come ICT, finanza e turismo. Al contrario, Argentina e Brasile hanno visto le loro esportazioni di merci diminuire, rispettivamente del 3,6%, mentre il commercio di servizi in Brasile ha mostrato un andamento misto con un aumento dell’export (+2,8%) e un calo dell’import (-4,3%).