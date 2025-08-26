EssilorLuxottica, attualmente possiede una quota di circa il 9%, sta valutando un aumento fino a quasi il 20% nel capitale del produttore giapponese di apparecchiature ottiche e fotocamere Nikon.

Secondo quanto riportato da Bloomberg, il colosso italo-francese degli occhiali e delle lenti sta negoziando con le autorità giapponesi per incrementare la propria partecipazione, poiché Nikon è ritenuta un’azienda «strategica» dal governo di Tokyo per le numerose tecnologie proprietarie che sviluppa.

Se EssilorLuxottica riceverà il via libera all’aumento della quota — nonostante il titolo abbia registrato una lieve flessione dello 0,15% durante una sessione negativa per il mercato parigino — rafforzerà la sua posizione come principale azionista «industriale» di Nikon. Attualmente, The Master Trust Bank of Japan detiene circa il 19% del capitale.

EssilorLuxottica era entrata nell’azionariato di Nikon circa un anno fa con una partecipazione significativa, interessata a sostenere l’azienda con cui ha una solida partnership di lunga data, in particolare per le tecnologie dei microprocessori destinati alle lenti di nuova generazione, fondamentali nel settore degli «smart glasses».

Nella seduta più recente a Tokyo, il titolo di Nikon si è chiuso stabile a 1.446 yen. Tuttavia, nell’ultimo anno ha subito una diminuzione di oltre il 10% del valore di borsa.