Un nuovo capitolo si apre per l’industria energetica italiana e la collaborazione internazionale. Eni (nella foto, l’a. d. Claudio Descalzi) annuncia oggi che l’unità galleggiante di gas naturale liquefatto (FLNG) Nguya ha lasciato i cantieri navali di Shanghai, in Cina, in una cerimonia che segna l’avvio della seconda fase del progetto Congo LNG. La Nguya è destinata a incrementare in modo significativo la produzione di GNL, portando il progetto a un nuovo livello di capacità.

Alla cerimonia hanno partecipato figure di spicco come Bruno Jean Richard Itoua, Ministro degli Idrocarburi della Repubblica del Congo, e una delegazione di Eni guidata da Stefano Maione, Director Development, Operations & Energy Efficiency.

Innovazione e velocità da record

La Nguya, lunga 376 metri e larga 60, è un concentrato di tecnologia e innovazione. Progettata per ridurre l’impronta carbonica, è stata costruita in un tempo record di soli 33 mesi, un risultato che l’azienda definisce un primato di time-to-market per l’intero settore. L’unità sarà ancorata a una profondità di 35 metri e la sua concezione all’avanguardia le permette di trattare gas proveniente da diversi giacimenti, rendendola adatta anche per futuri sviluppi.

Sinergie e sostenibilità: il riutilizzo industriale

Parallelamente alla Nguya, anche l’unità di produzione e compressione, nata dalla riconversione dell’impianto di perforazione Scarabeo 5, è pronta a salpare. Questo riutilizzo innovativo non solo ha permesso di rispettare i tempi e contenere i costi, ma rappresenta anche un esempio di economia circolare e riuso industriale. Il suo scopo sarà inviare il gas trattato verso la Nguya, unendo efficienza operativa e attenzione all’impatto ambientale, in linea con la strategia di decarbonizzazione di Eni.

Le strutture sottomarine necessarie per la seconda fase del progetto procedono come da programma, con l’obiettivo di avviare l’ancoraggio e la messa in funzione entro la fine del 2025.

La partnership con il Congo e i risultati in crescita

Questo sviluppo si inserisce in un quadro di solida collaborazione tra Eni e la Repubblica del Congo, un rapporto che dura da oltre 55 anni. L’azienda è un attore chiave nello sviluppo delle risorse di gas del Paese, a cui fornisce il combustibile che alimenta la Centrale Elettrica del Congo, responsabile del 70% della capacità di generazione elettrica nazionale. Inoltre, Eni è attiva con numerose iniziative sociali per supportare le comunità locali.

Con l’entrata in produzione della Tango FLNG a dicembre 2023, che ha già esportato 12 carichi, e l’imminente arrivo della Nguya (capacità di 2,4 MPTA), il progetto Congo LNG raggiungerà una capacità totale di 3 MPTA entro la fine dell’anno.