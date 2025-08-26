A meno di 50 giorni dalla tornata elettorale, il centrodestra ha ufficializzato il nome del suo candidato per le elezioni regionali in Toscana, in programma per il 12 e 13 ottobre. Si tratta di Alessandro Tomasi, esponente di Fratelli d’Italia, che sarà lo sfidante di Eugenio Giani del Partito Democratico.

Dopo mesi caratterizzati da incertezze e contrasti sia a livello nazionale che locale, la coalizione ha preso una decisione definitiva nel corso di una riunione online dei delegati toscani. Dal tavolo nazionale era infatti arrivato un messaggio chiaro: se in Toscana i partiti concordano, spetta solo a noi ratificare la scelta. L’approvazione è stata comunicata appena ieri.

Alla videocall hanno partecipato, tra gli altri, Roberto Vannacci, responsabile della campagna elettorale della Lega in Toscana, il coordinatore regionale di Forza Italia Marco Stella, il deputato di Fratelli d’Italia Francesco Michelotti e l’onorevole di Noi Moderati alla Camera, Alessandro Colucci.

In una nota ufficiale si legge: «Siamo pronti a guidare la Toscana con la stessa efficienza e buon senso dimostrati in molti capoluoghi, dove i nostri amministratori sono apprezzati e confermati nei loro ruoli. Formiamo una coalizione che ha saputo lavorare con profitto, dimostrando capacità di costruire, non soltanto di protestare».

Tuttavia, al di là delle dichiarazioni formali, i tempi e le dinamiche di questa vicenda raccontano una storia più complessa. Emergono infatti tensioni a livello romano riguardo alla spartizione delle candidature nelle regioni che andranno a voto, con il Veneto ancora in attesa di una soluzione definitiva. Il via libera a Tomasi concede però a Matteo Salvini un vantaggio competitivo nel negoziare il ruolo di Luca Zaia.

Sul fronte toscano, si sono susseguiti lunghi dibattiti e dualismi sulla strategia da adottare durante la campagna elettorale: Marco Stella è rimasto scettico sul ruolo di leadership di Tomasi fino all’ultimo momento, mentre Andrea Vannacci rappresenta sicuramente la componente più distante dalla visione politica e dallo stile del sindaco di Pistoia. «Per noi Alessandro era già in campo», commentano gli ambienti vicini al centrodestra.

«Da tempo…», cerca di stemperare le polemiche il responsabile organizzativo nazionale dei meloniani, Giovanni Donzelli.

In realtà, Tomasi era indirettamente pronto a partire da più di un anno: questo rende ancor più evidente come la sua ufficializzazione ieri sia arrivata con considerevole ritardo. Più che per la questione dello “stento” — che comunque ha attirato l’attenzione dei media — il vero problema del centrodestra toscano sembra essere stato il tardivo avvio della sfida contro il centrosinistra, la cui presenza in regione è stata costante. Negli ultimi mesi, tuttavia, il centrosinistra ha mostrato qualche fragilità dovuta alla controversia sul governatore uscente Eugenio Giani (Pd) e alle difficoltà nel costruire un campo ampio, che includesse da Italia Viva al Movimento 5 Stelle.

Nelle sue prime dichiarazioni da candidato ufficiale, Tomasi manifesta comunque fiducia in un possibile ribaltamento della situazione. Ricorda la “rivoluzione” — così la definisce — che ha portato a cambiare la sua città, sconfiggendo il sindaco uscente dem Samuele Bertinelli.

«La Rivoluzione del Fare è possibile in Toscana dopo 55 anni di governo monocolore. L’abbiamo realizzata a Pistoia nel 2017, dopo 72 anni, unendo forze politiche e molte persone della società civile, comprese quelle di sinistra, desiderose di cambiamento. Quel sentimento popolare che percepivo allora, lo avverto anche oggi».

La convinzione dello sfidante si basa sia su dati tecnici che considerazioni politiche, ma i più recenti sondaggi rilevati nelle ultime settimane indicano una distanza significativa tra le due coalizioni: almeno 15 punti percentuali, più ampi rispetto ai 9 che avevano condannato Susanna Ceccardi cinque anni fa.

Tomasi dice:

«Io ci credo, è una partita ancora aperta. Noi siamo capaci di generare entusiasmo, mentre gli altri sembrano rimanere ancorati a un potere consolidato».

Nel frattempo, all’interno della coalizione di centrodestra persistono questioni fondamentali, anche dal punto di vista organizzativo. La disputa tra i sostenitori di Vanna e quelli di Ceccardi per le liste della Lega sta scuotendo il partito senza esclusione di colpi; inoltre, il perimetro della lista civica di Tomasi — denominata «È ora!» — resta da definire a causa delle resistenze dei centristi di Forza Italia, che non desiderano interferenze esterne. La fragile tregua appena raggiunta sembra già destinata a deteriorarsi.