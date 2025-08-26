Continua senza sosta il programma di riacquisto di azioni di Nexi (nella foto, l’a. d. Paolo Bertoluzzo) , avviato lo scorso 21 maggio. La società, attraverso l’intermediario BofA Securities Europe SA, ha fornito un aggiornamento dettagliato sugli acquisti effettuati nell’ultima settimana, un periodo che ha visto un’intensa attività. Tra il 18 e il 22 agosto 2025, sono state acquisite un totale di 864.736 azioni.

Le transazioni, eseguite sia sul mercato regolamentato che sui Multilateral Trading Facilities, hanno avuto un costo complessivo che riflette l’andamento del titolo. Il prezzo medio ponderato per azione nel periodo considerato è stato di 5,5353 euro, con variazioni giornaliere che mettono in luce la dinamica del mercato.

Le operazioni giorno per giorno

L’attività di riacquisto è stata costante nel corso della settimana lavorativa, con un volume di scambi che si è mantenuto su livelli simili. Il 18 agosto, Nexi ha acquistato 172.631 azioni al prezzo di 5,4750 euro. Il giorno successivo, 19 agosto, le transazioni hanno riguardato 171.829 azioni a un prezzo leggermente superiore, 5,5370 euro.

Il 20 agosto, il volume è stato di 172.085 azioni, con un prezzo di 5,5592 euro. Il 21 agosto, sono state acquistate 175.158 azioni a 5,5190 euro, mentre la settimana si è chiusa il 22 agosto con l’acquisizione di 173.033 azioni a un prezzo di 5,5864 euro.

Il quadro completo: dal lancio del programma a oggi

I dati più recenti consentono di tracciare un quadro completo sull’andamento del programma di riacquisto di azioni. Dall’inizio dell’operazione, Nexi ha riacquistato un totale di 54.470.304 azioni. Questo numero rappresenta circa il 4,43% del capitale sociale complessivo della società, una percentuale significativa che mostra l’impegno di Nexi in questa strategia.

Il costo totale sostenuto fino a questo punto è pari a 276.946.257,47 euro, con un prezzo medio ponderato per azione di 5,0844 euro. Questo dato riassume l’intero percorso del buyback e fornisce una prospettiva sul valore delle azioni acquisite nel tempo.