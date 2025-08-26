Regione Piemonte, il movimento Cinque Stelle lancia un duro attacco definendo la situazione come una «totale incapacità sotto gli occhi di tutti».

Con un intervento deciso, la capogruppo del M5S in Regione Piemonte, Sarah Disabato, insieme ai consiglieri Alberto Unia e Pasquale Coluccio, ha evidenziato come la giunta guidata da Alberto Cirio abbia recentemente sfiduciato il commissario della Città della Salute e della Scienza di Torino, Thomas Schael.

Questa nomina, effettuata appena cinque mesi fa, era stata fortemente voluta dal centrodestra ma si è rivelata problematica, tanto da provocare un contenzioso presso il Tribunale del Lavoro. Infatti, il ricorso presentato dal sindacato Cimo-Fesmed contro quella che è stata definita una condotta antisindacale da parte dell’azienda, è stato accolto.

Sarah Disabato ha commentato:

«La totale incapacità della Giunta Cirio di gestire la principale azienda sanitaria piemontese è sotto gli occhi di tutti».

La capogruppo del Movimento 5 Stelle ha inoltre espresso una forte critica rispetto alle recenti nomine dirigenziali all’interno della Città della Salute. Ritiene infatti che queste non debbano mai essere determinate da logiche partitiche o spartitorie, ma esclusivamente da criteri di merito, competenza e capacità.

Disabato ha aggiunto di attendere chiarimenti, soprattutto in merito alle indagini in corso, sul modo in cui Cirio e l’assessore Riboldi intendano affrontare i gravi problemi di bilancio che affliggono l’azienda sanitaria. Un tema che, secondo il M5S, è stato finora trattato con superficialità, quasi nascosto «mettendo la testa sotto la sabbia».

Infine, la consigliera ha annunciato che il gruppo chiederà immediatamente un’informativa all’assessore competente per fare chiarezza sull’evoluzione della situazione.