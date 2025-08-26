L’aumento costante delle temperature, dovuto ai cambiamenti climatici, sta trasformando lo stress da calore sul lavoro da problema circoscritto ai Paesi equatoriali a una vera e propria sfida globale. A lanciare l’allarme è un nuovo rapporto congiunto dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e dell’Organizzazione meteorologica mondiale (Omm), che evidenzia la necessità di nuove linee guida e piani d’azione per tutelare milioni di lavoratori.

Il fenomeno non è più una minaccia lontana, ma una realtà che colpisce lavoratori in ogni angolo del pianeta, sia quelli impiegati all’aperto sia chi opera in ambienti chiusi. Le conseguenze sono gravi, tanto per la salute individuale che per l’economia globale.

L’impatto su salute e produttività

Il documento congiunto Oms-Omm sottolinea come il caldo estremo sia già causa di danni significativi per la salute e i mezzi di sussistenza di miliardi di lavoratori, con un impatto particolarmente severo sulle comunità più vulnerabili.

“Il caldo estremo sta già danneggiando la salute e i mezzi di sussistenza di miliardi di lavoratori, soprattutto nelle comunità più vulnerabili”, ha dichiarato Jeremy Farrar, direttore generale aggiunto dell’Oms.

I rischi per la salute sono molteplici e includono colpi di calore, disidratazione, problemi renali e disturbi neurologici. Ma non è solo la salute a risentirne. Il rapporto evidenzia una correlazione diretta tra l’aumento delle temperature e il calo della produttività: si stima una diminuzione del 2-3% per ogni grado oltre i 20 °C.

Per Ko Barrett, vice segretario generale dell’Omm, la questione va oltre l’aspetto sanitario: “Proteggere i lavoratori dal caldo non è solo un imperativo sanitario, ma anche una necessità economica”.

Piani d’azione mirati per un futuro sostenibile

Di fronte a questa emergenza, le agenzie internazionali chiedono un’azione decisa. L’invito è rivolto a governi, datori di lavoro e autorità sanitarie, che devono collaborare con sindacati ed esperti di salute pubblica per sviluppare piani d’azione specifici.

Un’attenzione particolare deve essere riservata ai lavoratori più a rischio, come gli anziani, le persone con patologie croniche o con condizioni fisiche fragili. L’obiettivo è prevenire gli effetti dannosi dello stress da calore, che sta aumentando sia in frequenza che in intensità.