A metà luglio, San Benedetto ha modificato l’etichettatura, le confezioni delle bottiglie di acqua minerale, il sito web e gli spot pubblicitari, rimuovendo le affermazioni ambientali riguardanti un impatto ambientale nullo nella produzione delle bottiglie della linea Ecogreen. Questa modifica è stata comunicata dall’Antitrust, che ha concluso positivamente un intervento di moral suasion nei confronti della società Acqua Minerale San Benedetto, portando alla rimozione di potenziali elementi di scorrettezza correlati a dichiarazioni e vantaggi ambientali ingannevoli, noti anche come “green claim”, utilizzati per la promozione e commercializzazione dei prodotti della linea Ecogreen.

In particolare, si legge nel comunicato dell’Antitrust, che sulle etichette delle bottiglie della linea Ecogreen, sul sito web www.sanbenedetto.it e in alcuni spot e video promozionali presenti sia sul sito sia sul canale YouTube, venivano diffuse affermazioni secondo le quali la produzione delle bottiglie di acqua minerale non produceva emissioni di gas serra, o addirittura aveva un impatto ambientale positivo.

Questa azione dimostra una crescente attenzione verso la trasparenza e correttezza nelle comunicazioni commerciali ambientali da parte delle imprese, in risposta alle normative volte a contrastare pratiche pubblicitarie ingannevoli riguardo alla sostenibilità ambientale.

La rimozione delle affermazioni non supportate scientificamente consente ai consumatori di ricevere informazioni più accurate e affidabili sui prodotti, contribuendo a una maggiore consapevolezza su temi ambientali e sull’impatto effettivo delle produzioni industriali.