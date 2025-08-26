Cifre insostenibili e prezzi alle stelle per gli alloggi degli studenti universitari. Questo il quadro descritto dal Codacons riguardo alla situazione degli affitti per gli studenti universitari in Italia. L’associazione per la difesa dei consumatori denuncia una vera e propria “bagarre al rialzo” che costringe i giovani a pagare cifre “surreali” anche per stanze di pochi metri quadrati.

Un mercato fuori controllo

Secondo il Codacons, il problema è diventato “un’emergenza strutturale” a causa di un mercato fuori controllo, dove i prezzi per una singola stanza possono raggiungere cifre esorbitanti, tra i 500, 700 e persino 750 euro al mese. L’associazione sottolinea che a questi costi non corrisponde alcuna garanzia di qualità e lamenta la totale inazione del governo, accusato di favorire chi specula.

La questione dei fondi del PNRR

Il Codacons solleva anche dubbi sul piano del governo per la realizzazione di nuovi studentati tramite i fondi del PNRR, che doveva essere la soluzione al problema. L’associazione denuncia una situazione di “totale incertezza sul futuro”, con pochissimi posti letto attivati e obiettivi ancora lontanissimi.

Il confronto con l’estero

Per rendere ancora più evidente la criticità della situazione italiana, il Codacons la mette a confronto con quanto accade in Spagna. A Alcorcón, alle porte di Madrid, il Comune ha avviato un progetto per costruire oltre 800 appartamenti a canone sociale, di cui 300 destinati a studenti e ricercatori universitari. Si tratta di abitazioni di 33 metri quadrati, con un affitto calmierato di 393 euro al mese, una cifra nettamente inferiore a quella richiesta in Italia per una semplice stanza.

La richiesta di intervento

Di fronte a questo “confronto impietoso”, il Codacons chiede al governo un intervento immediato e concreto, invitandolo a “un programma strutturale di edilizia a canone calmierato” che coinvolga Stato, enti locali e università. L’obiettivo è garantire alloggi dignitosi e accessibili non solo agli studenti, ma anche ai giovani lavoratori, per evitare che i costi insostenibili ostacolino il loro percorso formativo.