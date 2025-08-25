Antonio Tajani, ministro degli Esteri, ha espresso la sua gratitudine al Santo Padre per aver accolto la richiesta di un incontro in Vaticano, anche alla presenza della sua famiglia. Durante l’udienza con Papa Leone XIV, è stato ribadito l’impegno dell’Italia a favore della pace, considerata una priorità assoluta.

Ha sottolineato l’importanza della pace in diverse aree di conflitto: Medio Oriente, Ucraina, Sudan e gli altri teatri di guerra che interessano il mondo intero. Ha inoltre richiamato ciascuno all’impegno personale e collettivo per sostenere attivamente iniziative di pace.

Antonio Tajani ha aggiunto di nutrire profonda fiducia nel Pontificato di Leone XIV, definendolo una guida spirituale non solo per i cristiani ma per tutti.

Ha ribadito il valore dell’impegno occidentale nel sollecitare Vladimir Putin a trovare un accordo con l’Ucraina per un cessate il fuoco che possa condurre a una pace stabile e duratura, estendendo lo stesso auspicio alle tensioni in Medio Oriente.

Infine, ha riaffermato la determinazione italiana a proteggere le minoranze cristiane in Siria, Medio Oriente e Palestina, sottolineando come queste comunità rappresentino un elemento chiave di pace e stabilità nella regione.