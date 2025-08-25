UniCredit ha incrementato la propria partecipazione azionaria in Commerzbank portandola a circa il 26%, partecipazione che viene consolidata nei conti. Inoltre, la quota residua “sintetica” sarà successivamente convertita in azioni fisiche, facendo così salire la partecipazione complessiva intorno al 29%.

La banca ha precisato che, al momento, non prevede di richiedere una rappresentanza nel consiglio di amministrazione di Commerzbank. Questa operazione segue quanto già anticipato, rispettando la tempistica comunicata a luglio.

L’impatto complessivo sul coefficiente CET1, relativo alla partecipazione azionaria pari al 29%, aumenta a circa 145 punti base, rispetto ai 110 precedentemente indicati. Tale incremento è dovuto all’aumento del prezzo delle azioni e alla ristrutturazione contestuale della copertura derivata collar, effettuata per mitigare la volatilità futura sul conto economico.

Il ritorno sull’investimento rimane confermato intorno al 20%. Con questo rafforzamento, UniCredit si conferma come il principale azionista di Commerzbank, pur non partecipando direttamente alla gestione.

In una nota, UniCredit sottolinea che continuerà a seguire con attenzione i progressi di Commerzbank nel rafforzamento sostenibile delle sue attività, nonché nella creazione di valore per azionisti, clienti e dipendenti.

UniCredit evidenzia che, fino a oggi, l’investimento ha superato le metriche finanziarie predefinite, generando un valore significativo per gli azionisti, auspicando che questa tendenza positiva possa proseguire nel tempo.