Cognite, azienda leader nel settore dell’intelligenza artificiale industriale, ha annunciato la creazione di una nuova entità ad Abu Dhabi. Questa mossa strategica mira a soddisfare la crescente domanda di digitalizzazione tra le maggiori compagnie energetiche e manifatturiere della regione, consolidando la posizione degli Emirati Arabi Uniti come un polo globale per l’intelligenza artificiale.

Un hub locale per l’innovazione

La nuova sede fungerà da centro di riferimento per l’esperienza, la tecnologia e il supporto alle soluzioni di IA industriale di Cognite. Attraverso la sua piattaforma, basata su Cognite Data Fusion® e Cognite Atlas AI™, l’azienda aiuta le imprese a rendere i dati industriali pronti per l’intelligenza artificiale in modo sicuro, consentendo di automatizzare compiti e ottenere informazioni preziose per migliorare la sicurezza, ridurre le emissioni e aumentare le performance.

Le voci dei protagonisti

“Le soluzioni di intelligenza artificiale di Cognite sono un punto di svolta per l’industria,” ha dichiarato Bernard Looney, membro del consiglio di amministrazione di XRG, una società di investimenti energetici. “Nella mia esperienza, sono la base fondamentale per l’applicazione di qualsiasi forma di IA, contribuendo a migliorare la sicurezza, le emissioni e le prestazioni. Sono felice della nuova presenza di Cognite negli Emirati Arabi Uniti, un paese all’avanguardia della leadership globale nell’IA.”

Anche Girish Rishi, CEO di Cognite, ha commentato la decisione: “Gli Emirati Arabi Uniti sono leader mondiale per ambizione e azione nel campo dell’IA industriale. Cognite stabilisce una presenza negli EAU per ancorare il nostro accesso e la nostra risposta ai clienti industriali, in modo da poter co-innovare con i nostri incredibili talenti sul posto.”