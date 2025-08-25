Un altro intoppo per il megarazzo di SpaceX. La compagnia aerospaziale di Elon Musk ha annunciato la cancellazione del decimo volo di prova di Starship, il suo veicolo spaziale di punta, a soli 15 minuti dall’orario previsto per il lancio. La motivazione, secondo l’azienda, è la necessità di “risolvere un problema con i sistemi di terra”.

L’evento era atteso ieri dalla base di lancio in Texas e le fasi di preparazione erano già in stato avanzato: il razzo era stato caricato con il carburante e la diretta streaming era già iniziata prima di essere interrotta bruscamente.

Un percorso a ostacoli verso Marte

Questo stop non è un episodio isolato. Il programma di sviluppo di Starship è stato segnato da una serie di test caratterizzati da guasti e persino esplosioni. Queste difficoltà hanno alimentato scetticismo e dubbi tra gli osservatori del settore, che si interrogano sulla reale possibilità che il progetto di Musk, che punta a portare l’umanità su Marte, possa raggiungere i suoi ambiziosi obiettivi nei tempi previsti.

Nonostante le battute d’arresto, il progetto ha comunque ottenuto una grande fiducia a livello internazionale. Una versione modificata di Starship è stata infatti selezionata per il programma Artemis della NASA, che mira a riportare gli astronauti sulla Luna e a stabilire una presenza umana a lungo termine sul nostro satellite naturale. Questo dimostra che, al di là delle problematiche tecniche, la visione e il potenziale di Starship sono ancora considerati cruciali per il futuro dell’esplorazione spaziale.