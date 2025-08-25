La formella commemorativa di Sergio Ramelli, situata in via Musei nel centro storico cittadino, è stata recentemente imbrattata con la scritta: «L’unico fascista buono è il fascista appeso. Ramelli -1», accompagnata dalla “A” cerchiata, simbolo dell’anarchia.

La federazione provinciale di Fratelli d’Italia ha denunciato l’atto, sottolineando la natura politica del gesto. Il coordinatore provinciale di FdI, Diego Zarneri, ha subito condannato l’accaduto:

Diego Zarneri ha dichiarato:

«Lo sfregio alla formella di Sergio Ramelli non è un semplice gesto vile: rappresenta la dimostrazione che esistono ancora ambiti politici incapaci di liberarsi dall’odio e dalla violenza come strumenti d’azione. Questo non è un mero atto vandalico, ma un messaggio politico che perpetua logiche del passato che avremmo voluto abbandonare da tempo».

Un episodio simile si era già verificato nel novembre del 2023, quando la stessa formella era stata danneggiata. L’ultimo atto vandalico è avvenuto poco distante dal Broletto, sede dell’ente provinciale, dove il 5 agosto scorso il Consiglio presieduto da Emanuele Moraschini aveva deliberato per l’intitolazione di un luogo pubblico a Sergio Ramelli.

La sindaca ha prontamente dato disposizioni per la rimozione della scritta entro la giornata di lunedì. Ha inoltre ricordato che, indipendentemente dalle opinioni politiche o dalle valutazioni storiche, la violenza e l’odio non possono e non devono mai essere strumenti di espressione.

Sergio Ramelli è stato una delle vittime di un’epoca drammatica per l’Italia, gli anni di piombo, segnati da tensioni politiche e violenze ideologiche che ancora oggi richiamano alla memoria la necessità di condanne nette verso ogni forma di estremismo.

Un messaggio politico inaccettabile

L’episodio contro la formella di Ramelli non si configura come un semplice atto vandalico ma come un atto con una forte valenza politica che richiama simboli e messaggi legati a un passato che la società italiana ha lavorato per superare.

La scritta con l’appellativo «fascista appeso», associata al simbolo dell’anarchia, è stata una provocazione che mira a destabilizzare, alimentando rancori ideologici e frammentazioni sociali in un momento in cui il dialogo e la memoria condivisa dovrebbero prevalere.

Il richiamo alla memoria e alla convivenza democratica

La commemorazione di Sergio Ramelli, vittima di un attentato politico negli anni ’70, rappresenta più di un semplice ricordo: è un monito affinché non si ripetano le violenze ideologiche di un tempo e un invito a consolidare la convivenza civile e democratica.

Le istituzioni locali, come dimostra l’impegno del Consiglio provinciale, continuano a dare valore alla memoria storica e a promuovere una cultura del rispetto reciproco che possa allontanare definitivamente ogni forma di odio politico.

La pronta risposta delle autorità e la condanna unanime di simili episodi sottolineano come la comunità sia determinata a non tollerare gesti che minano la pace sociale e la civile convivenza.

Laura Castelletti, sindaca di Brescia, ha dichiarato:

“Questi eventi hanno lasciato un segno profondo e indelebile nel nostro Paese e nella nostra città. Brescia conosce molto bene il dolore causato dal terrorismo e dalle contrapposizioni ideologiche violente. Non possiamo permettere che quegli errori si ripetano. Per questo motivo abbiamo voluto istituire un percorso della Memoria, un luogo dedicato alla riflessione e al monito, affinché nessuno dimentichi ciò che è accaduto. La città deve restare uno spazio di confronto democratico e civile e lavoriamo ogni giorno per garantire che questo avvenga.”