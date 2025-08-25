Chiusura in forte rialzo per Puma alla Borsa di Francoforte, dopo voci su possibili mosse della famiglia Pinault. Il titolo ha registrato un aumento di quasi il 16%, attestandosi a 21,73 euro, favorito dalle ipotesi che il principale azionista di Kering stia prendendo in considerazione varie opzioni, tra cui la vendita della sua quota del 29% in Puma.

Secondo quanto riferito dall’agenzia Bloomberg, che cita fonti vicine alla questione, i consulenti della famiglia Pinault avrebbero già avviato contatti con potenziali acquirenti come Anta Sports Product e Li Ning, oltre a produttori statunitensi e fondi d’investimento del Medio Oriente.

Da tempo, il colosso tedesco nel settore dell’abbigliamento e delle calzature sportive attraversa difficoltà, con una perdita di valore dei titoli superiore al 50% nell’ultimo anno, dovuta principalmente al calo della domanda e all’impatto dei dazi statunitensi.