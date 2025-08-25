In risposta al rallentamento dell’elettrificazione e alle mutate condizioni di mercato, in particolare in Cina e negli Stati Uniti, Porsche ha annunciato una riorganizzazione della sua strategia nel settore delle batterie. La controllata Cellforce si concentrerà d’ora in poi esclusivamente sulla ricerca e sviluppo, abbandonando i precedenti piani di espansione della produzione.

Meno volumi, più ricerca

La decisione è stata presa principalmente per motivi di volume e la mancanza di economie di scala, che non rendono più conveniente per Porsche produrre internamente le proprie celle. Di conseguenza, Cellforce si dedicherà a proseguire lo sviluppo come unità di ricerca e sviluppo indipendente. L’azienda ha specificato che le inevitabili riduzioni di personale saranno gestite con un approccio socialmente responsabile e che PowerCo, il centro di competenza per le batterie del Gruppo Volkswagen, offrirà opportunità di lavoro ai dipendenti di Cellforce.

Le dichiarazioni di Oliver Blume

Oliver Blume, CEO di Porsche, ha commentato la decisione sottolineando il successo dell’azienda nella transizione verso la mobilità elettrica. “Nella prima metà del 2025, il 57% dei veicoli consegnati in Europa era elettrificato, rispetto a una quota globale di veicoli elettrici del 36%”, ha detto Blume. “Tuttavia, a causa delle difficili condizioni, in particolare nei nostri mercati principali, gli Stati Uniti e il segmento cinese delle auto elettriche di lusso, non ancora sviluppato, stiamo riorganizzando le nostre attività nel settore delle batterie e concentrandoci sullo sviluppo di celle e sistemi”.