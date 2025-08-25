Le tensioni all’interno del centrosinistra pugliese continuano a persistere senza apparenti segnali di distensione. L’attenzione è tutta rivolta alla settimana entrante, con la speranza che possa finalmente arrivare una soluzione condivisa. Nel pomeriggio di ieri si è diffusa la voce di un possibile incontro a livello nazionale delle forze politiche, forse già domani. Tuttavia, non ci sono conferme definitive su questo appuntamento che potrebbe essere convocato.

La situazione rimane complessa e intricata. Il candidato governatore designato, il Democratico Antonio Decaro, ha posto una condizione precisa per la sua candidatura: che Michele Emiliano e Nichi Vendola non vengano inseriti nelle liste come consiglieri nelle rispettive formazioni, vale a dire il Partito Democratico e Avanti Sinistra.

Michele Emiliano rimane fermo nelle sue convinzioni e, dopo essersi preso qualche giorno di isolamento, evita ogni contatto e non risponde al telefono. A chi ha provato a interpellarlo ha semplicemente inviato un messaggio con la notizia della possibile candidatura dell’attuale presidente del Veneto, Luca Zaia, al Consiglio regionale veneto, quasi a indicare una parità di trattamento: perché non dovrebbe aspirare anch’egli allo stesso ruolo?

Anche da parte di Avanti Sinistra non si registrano segni di cedimento. Il leader Angelo Bonelli commenta:

«È la prima volta che un candidato presidente pone dei veti sulle candidature nelle liste degli altri. Trovo questa situazione molto surreale.»

La questione di fondo è chiara e nota ormai da giorni: Avanti Sinistra vuole mantenere piena autonomia nella scelta dei propri candidati. Nel frattempo, Decaro prosegue il suo tour in Puglia, ufficialmente per presentare il suo libro Vicino (edito da Solferino), ma soprattutto per rinsaldare il legame con l’elettorato locale.

La decisione definitiva è nelle mani del Partito Democratico a livello nazionale che, attraverso Igor Taruffi, ha espresso apprezzamento per la disponibilità di Decaro a candidarsi e ha invitato Emiliano a compiere un «atto di generosità». Questo gesto viene molto atteso all’interno del partito, ma è evidente che non potrà avvenire senza riflessi e accordi reciproci.

Il Partito Democratico non ha margini di intervento sulla posizione autonoma di Avanti Sinistra, e quindi si è di fronte a una situazione di stallo. La vera sfida è comprendere quale proposta concreta il PD possa avanzare a Emiliano in cambio della sua rinuncia e quale offerta la coalizione possa formulare ad Avanti Sinistra per ricomporre l’alleanza con Decaro. Questa negoziazione richiederà probabilmente alcuni giorni, ammesso che si riesca a trovare una soluzione condivisa.

Reazioni dal panorama politico nazionale

Contestualmente, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha espresso apprezzamento per la nomina di Pasquale Tridico quale candidato governatore del centrosinistra in Calabria, sottolineandone le qualità:

«Non è solo un esperto stimato e riconosciuto dalla comunità scientifica, ma ha mostrato, nei suoi ruoli istituzionali, una notevole capacità di gestione e operatività.»

Dal fronte dell’area liberale, Carlo Calenda ha lanciato un avvertimento riguardo all’alta astensione prevista per le prossime elezioni regionali. Scritto sul social X, ha evidenziato:

«Con un’affluenza così ridotta cresce l’incidenza del voto organizzato e clientelare, che avvantaggia chi detiene posizioni di potere.»

Infine, dal centrodestra si fa sentire ancora Maurizio Lupi che ha rilanciato la candidatura di Mara Carfagna come possibile presidente della Regione Campania, offerta che torna a interessare la coalizione di centrodestra.