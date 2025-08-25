Met Group, nella foto il fondatore e CEO Benjamin Lakatos, società energetica con sede in Svizzera, ha portato a termine l’acquisizione di una quota del 68,5% di Mega Group International, azienda di fornitura di energia e telecomunicazioni con sede a Liegi, in Belgio.

Le motivazioni dell’operazione

L’acquisizione segna l’ingresso di Met Group nei mercati belga e olandese. L’obiettivo è duplice: da un lato, offrire ai clienti di Mega Group l’esperienza e la solidità finanziaria di Met; dall’altro, espandere l’attività di Mega nel mercato delle piccole e medie imprese e dei clienti industriali nel Benelux. Allo stesso tempo, l’operazione permetterà a Met Group di ampliare le proprie attività di vendita al dettaglio in Europa, grazie al nuovo portafoglio clienti e alle conoscenze acquisite.

I dettagli dell’accordo

Fondata nel 2013, Mega Group International è un attore di rilievo nel settore, posizionandosi tra i primi 5 fornitori di energia in Belgio, con un portafoglio di quasi 500.000 clienti domestici. In base all’accordo, i fondatori e attuali co-CEO, Michael Corhay e Thomas Coune, manterranno una quota di minoranza del 31,5% e continueranno a guidare l’azienda.