La Commissione europea ha dato il via libera a un programma di finanziamenti proposto dal governo danese, destinato a sostenere progetti di riforestazione. Il piano, del valore di 626 milioni di euro (pari a 4.672 milioni di corone danesi), mira a incentivare la conversione dei terreni agricoli in aree forestali.

Questa iniziativa rientra in una strategia più ampia del governo danese, che si pone l’obiettivo ambizioso di trasformare circa il 10% del territorio nazionale in natura e foreste entro il 2045. L’obiettivo è duplice: rafforzare la tutela ambientale e, al tempo stesso, contribuire in modo significativo alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici, in linea con gli obiettivi della Politica Agricola Comune (PAC) dell’UE.

Copertura dei costi e incentivi per i proprietari terrieri

Il programma di finanziamento è progettato per supportare i proprietari terrieri in tutte le fasi della conversione. In particolare, il piano coprirà:

I costi di piantumazione delle foreste sui terreni agricoli.

delle foreste sui terreni agricoli. I costi di manutenzione delle nuove aree forestali.

delle nuove aree forestali. Le perdite di reddito agricolo che i proprietari subiranno a seguito della conversione.

È prevista anche una compensazione aggiuntiva per i terreni che verranno designati come “foreste intatte”, un’ulteriore restrizione sull’uso del suolo che garantisce la massima protezione ecologica.

Il programma resterà operativo fino al 31 dicembre 2030, offrendo un orizzonte temporale definito per l’attuazione dei progetti e per l’erogazione dei fondi.