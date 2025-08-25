I dati più recenti provenienti dall’Ufficio statistico spagnolo INE mostrano una chiara frenata dei prezzi alla produzione in Spagna. Nel mese di luglio 2025, l’incremento su base annua si è attestato a un modesto +0,3%, segnando un netto rallentamento rispetto al +0,8% registrato a giugno. Questo andamento suggerisce una potenziale attenuazione delle pressioni inflazionistiche che hanno caratterizzato il panorama economico.

I dettagli del dato

L’analisi dei numeri rivela che, su base mensile, i prezzi alla produzione hanno comunque segnato una crescita dello 0,8%. Tuttavia, il dato più significativo emerge dall’indice depurato dalla componente energetica. Quest’ultimo, infatti, continua a mostrare una variazione negativa, portandosi a -0,5% su base annua, un lieve miglioramento rispetto al -0,7% del mese precedente. Questo indica che, al netto delle fluttuazioni del costo dell’energia, le dinamiche inflattive sottostanti sono ancora in fase di contrazione.

Le prospettive macroeconomiche

Il rallentamento dei prezzi alla produzione è un indicatore cruciale per le banche centrali e per gli analisti, in quanto anticipa spesso un’evoluzione simile anche per i prezzi al consumo. Un’inflazione più contenuta può offrire un po’ di respiro alle famiglie e alle imprese, contribuendo a stabilizzare il quadro macroeconomico. La Spagna, in questo contesto, sembra muoversi in una direzione di graduale normalizzazione dei prezzi.