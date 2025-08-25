Un’ondata di euforia ha travolto il titolo Puma sulla Borsa di Francoforte, dove l’azienda tedesca ha registrato un’impennata del 17,66%, raggiungendo quota 22,05 euro. La forte accelerazione è stata innescata da un’indiscrezione di mercato diffusa da Bloomberg, secondo cui la famiglia Pinault, azionista di riferimento, starebbe valutando diverse opzioni per il futuro del marchio di abbigliamento e attrezzature sportive.

Una valutazione strategica dopo un anno difficile

Secondo le fonti dell’agenzia, la famiglia miliardaria, che detiene circa il 29% di Puma tramite la holding Artemis, ha ingaggiato dei consulenti per sondare l’interesse di potenziali acquirenti. Tra i nomi presi in considerazione figurano aziende del calibro di Anta Sports Products e Li Ning, oltre a diversi fondi sovrani del Medio Oriente.

La mossa arriva dopo un anno particolarmente difficile per il marchio, che ha visto il suo valore di mercato dimezzarsi. La decisione di esplorare una possibile cessione riflette la volontà degli azionisti di massimizzare il valore dell’investimento e di trovare una strada per rilanciare la crescita dell’azienda.

Prospettive e scenari futuri

La reazione positiva del mercato indica che gli investitori percepiscono l’operazione come un’opportunità per dare una svolta all’azienda, aprendo a nuovi scenari di sviluppo e possibili acquisizioni strategiche. L’annuncio ha immediatamente acceso i riflettori sul titolo, che ora si trova in una fase di forte slancio. Gli analisti di mercato prevedono un’ulteriore progressione, con la resistenza del titolo vista a quota 23,4 e il successivo target a 27,08 euro.