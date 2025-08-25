Calcolava un valore di oltre 50 miliardi di dollari nel suo momento di massimo splendore, oggi si ritrova a uscire di scena in silenzio, segnando la fine di un’era per il settore immobiliare cinese. Evergrande, il colosso che un tempo incarnava il boom economico del Dragone, è stata ufficialmente delistata dalla Borsa di Hong Kong, ponendo il punto finale a un declino inesorabile, innescato da una montagna di debiti che superava i 300 miliardi di dollari. Questo atto, che era già stato anticipato dopo l’ordine di liquidazione emesso da un tribunale di Hong Kong a gennaio 2024, chiude un capitolo cruciale della crisi immobiliare che ha scosso le fondamenta dell’economia cinese.

Da simbolo di successo a emblema del declino

La storia di Evergrande è anche il riflesso della parabola del suo fondatore, Hui Ka Yan, un self-made man che ha costruito un impero, salvo poi ritrovarsi a fronteggiare una situazione finanziaria insostenibile. La sua ascesa ha visto l’azienda espandersi a dismisura con oltre 1.300 progetti in sviluppo in 280 città, diversificando le proprie attività dalle auto elettriche al calcio. Tuttavia, la stretta delle autorità cinesi sul debito, avviata dopo la pandemia, ha fatto emergere le fragilità strutturali del gruppo, che nel 2021 ha dichiarato il default per non aver onorato il pagamento degli interessi su alcuni bond esteri. Il fallimento dei tentativi di ristrutturazione del debito e le pressioni dei creditori, che reclamano circa 45 miliardi di dollari, hanno portato alla liquidazione, un processo che si stima richiederà almeno un decennio per essere concluso.

La dichiarazione ufficiale

Il delisting, che ha avuto effetto a partire da oggi, era stato comunicato dalla società stessa in un deposito dell’8 agosto, nel quale si riconosceva la mancata ripresa delle negoziazioni entro il termine stabilito. “Tutti gli azionisti, investitori e potenziali investitori della società devono tenere presente che dopo l’ultima data di quotazione, sebbene i certificati azionari delle azioni rimarranno validi, le azioni non saranno più quotate e non saranno più negoziabili in Borsa”, si legge nella dichiarazione.