Matteo Zuppi, cardinale e arcivescovo di Bologna nonché presidente della Conferenza Episcopale Italiana (CEI), è intervenuto al Meeting di Rimini durante il confronto intitolato «Mattone su mattone. La forza dei legami».

Secondo Zuppi, «la sussidiarietà rappresenta un’alleanza sociale, un modo di concepirsi reciprocamente e cooperare insieme». Ha poi sottolineato l’importanza della speranza in tempi complessi e difficili, osservando che essa si manifesta proprio quando sembra assente: «La speranza è proprio questo – ha spiegato –, talvolta si coglie proprio nell’assenza apparente della speranza stessa, è proprio lì che la si può ritrovare».

Il cardinale ha inoltre richiamato due passaggi fondamentali della bolla di indizione del Giubileo «Spes non confundit», emanata da Papa Francesco. Ha richiamato in particolare l’invito a mantenere viva l’attenzione verso il bene che permane nel mondo, per non lasciarsi sopraffare dal male e dalla violenza.

Zuppi ha evidenziato il richiamo del Pontefice a un’«alleanza per la speranza sociale», un patto che deve essere inclusivo e non mosso da ideologie, ma volto a costruire un futuro migliore.

Ha concluso ribadendo l’importanza di lavorare insieme con questa prospettiva, sottolineando come la solidarietà e la cooperazione siano fondamentali per rafforzare i legami sociali e affrontare le sfide attuali.