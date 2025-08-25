Musica, cultura e arte di strada, ma anche un impegno tangibile per l’ambiente. Quest’anno il Ferrara Buskers Festival si arricchisce della presenza di Hera, nella foto, l’a.d. Orazio Iacono, che non si limita a essere il main sponsor dell’evento, ma si fa parte attiva con una serie di iniziative concrete e coinvolgenti. Dal 27 al 31 agosto, la multiutility porterà in piazza Trento e Trieste un vero e proprio laboratorio a cielo aperto per sensibilizzare cittadini e visitatori, in particolare le famiglie e i più piccoli, sul tema cruciale della corretta raccolta differenziata.

In piazza, la plastica si trasforma e si impara a riciclare

Il focus dell’iniziativa di quest’anno è il corretto smaltimento della plastica, una sfida che a Ferrara vanta già un primato di eccellenza (88,3% di raccolta differenziata nel 2024). Nello stand di Hera, infatti, i partecipanti potranno mettersi alla prova con il “Cassonetto trasparente”, un gioco per individuare gli errori più comuni nel conferimento di plastica e carta. Il divertimento continuerà con il “Ring della differenziata”, una gara a colpi di rifiuti da destinare al giusto contenitore. Per i più creativi, il laboratorio “Meno plastica, più fantasia” offrirà l’opportunità di dare nuova vita a tappi e materiali di recupero, trasformandoli in oggetti utili e decorativi. L’obiettivo è chiaro: mostrare come la sostenibilità possa essere un’esperienza ludica e formativa.

Acqua, pulizia e decoro per la città

L’impegno di Hera per il festival non si esaurisce nell’area dello stand. Per limitare l’utilizzo di bottigliette monouso, l’azienda installerà una Sorgente urbana che fornirà gratuitamente acqua di rete, sia liscia che gassata, invitando i visitatori a riempire le proprie borracce. In accordo con l’Amministrazione comunale, verranno inoltre potenziati i servizi ambientali, con interventi di pulizia straordinaria e l’allestimento di oltre trenta isole ecologiche a disposizione del pubblico, equipaggiate con bidoni per la raccolta differenziata. Sarà presente anche il “Sigarettone” per la raccolta dei mozziconi, a ulteriore tutela del decoro urbano.

La dichiarazione di Hera: “Anche quest’anno siamo felici di essere al fianco del Ferrara Buskers Festival, un evento che unisce arte, cultura e sostenibilità”, dichiara Sandro Berghi, Responsabile Servizi Ambientali del distretto di Ferrara del Gruppo Hera. “Il nostro impegno va oltre il supporto logistico: vogliamo coinvolgere attivamente cittadini e famiglie, soprattutto i più piccoli, per promuovere comportamenti responsabili e consapevoli. I laboratori creativi e le attività ludiche che proponiamo sono un’occasione concreta per imparare divertendosi, dando nuova vita ai materiali e valorizzando l’importanza della raccolta differenziata.”