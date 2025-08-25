Il 46° Meeting per l’amicizia fra i popoli, in corso dal 22 al 27 agosto 2025 alla Fiera di Rimini, ospita un’importante partecipazione del Gruppo FS. La rassegna, intitolata “Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi”, vede il Gruppo FS non solo come Official Sponsor, ma anche con Trenitalia in veste di Official Green Partner.

La presenza del Gruppo è sottolineata da uno stand espositivo situato nell’area del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT). All’interno, è possibile ammirare l’installazione “Pensiero Binario”, un’opera che i designer Giulio Iacchetti e Luca Madonini avevano già presentato alla Milano Design Week e che rende omaggio a uno degli elementi cardine dell’infrastruttura ferroviaria.

Le voci a confronto: l’incontro del 27 agosto

Il 27 agosto, giornata conclusiva del Meeting, l’Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS, Stefano Antonio Donnarumma, nella foto, sarà protagonista di un incontro di grande interesse. Alle ore 17.30, l’AD interverrà nel dibattito intitolato “Luoghi da costruire e vie per raggiungerli”.

L’evento vedrà la partecipazione di figure di spicco del panorama economico e istituzionale italiano. Insieme a Donnarumma, prenderanno la parola Alfredo Maria Becchetti, presidente di Infratel, Fabrizio Palermo, amministratore delegato di ACEA, Geronimo La Russa, presidente eletto di ACI, e Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Un dibattito su infrastrutture e sviluppo

Il focus dell’incontro, come suggerisce il titolo, sarà la connessione tra la creazione di nuovi luoghi e le infrastrutture necessarie per renderli accessibili. La presenza di leader di settori diversi, dalle ferrovie all’energia, dalle telecomunicazioni alla viabilità automobilistica, testimonia la complessità e l’importanza di un dialogo integrato per lo sviluppo del Paese. L’intervento di Donnarumma si inserisce in questo contesto, evidenziando il ruolo strategico che il Gruppo FS ricopre nel disegnare le vie del futuro.