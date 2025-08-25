Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha concluso lunedì 25 agosto il suo periodo di villeggiatura estiva in Alto Adige, prendendo il volo da Bolzano per tornare a Roma. Dopo due settimane di tranquillità a Siusi, dove ha soggiornato a Villa Ausserer, una residenza riservata usata come base militare, il Capo dello Stato è arrivato nel tardo pomeriggio all’aeroporto di Bolzano in elicottero, accompagnato dalla figlia Laura e da alcuni membri del suo seguito.

Prima di partire a bordo del Falcon 900 presidenziale, un velivolo grigio, ha salutato un piccolo gruppo di persone presenti sulla pista, per poi dirigersi verso la capitale.

Incontri e momenti di relax in montagna

La scelta di trascorrere le vacanze in Alto Adige non è nuova per il presidente Mattarella, che da anni predilige la quiete e la natura intatta delle Dolomiti come luogo di riposo estivo. Quest’anno la sua permanenza si è concentrata a Siusi, nella storica e riservata Villa Ausserer, località che offre discrezione e serenità, ideale per staccare dalla vita pubblica e dagli impegni istituzionali.

Le giornate del Capo dello Stato sono trascorse tra lunghe passeggiate rigeneranti nei boschi e lungo i sentieri montani di questa splendida area alpina, lontano dal frenetico ritmo della politica romana. Un periodo di pausa fondamentale per recuperare energie in vista dei numerosi impegni e delle sfide che lo attendono nei prossimi mesi.

Gli incontri sono stati pochi e di natura strettamente privata: tra questi spicca quello con il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, accompagnato dalla moglie Nadja, e l’ultima visita con la famiglia dell’imprenditore locale Thomas Rizzolli. Unico momento di contatto con la cittadinanza è stato durante la messa domenicale celebrata a Fiè e Castelrotto, quando il presidente ha salutato un piccolo gruppo di fedeli accorsi.

Questa villeggiatura sobria e riservata ha offerto a Mattarella quell’occasione preziosa per ritrovare calma e concentrazione, indispensabile per affrontare con rinnovato slancio le responsabilità che lo attendono al suo rientro a Roma.