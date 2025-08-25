Un segnale di fiducia nei confronti di Farmacosmo S.p.A. arriva direttamente dai vertici aziendali. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, Fabio de Concilio, nella foto, ha acquistato in più riprese azioni della società, operazioni rese pubbliche attraverso la procedura di Internal Dealing. Queste transazioni, avvenute in un arco temporale circoscritto, riflettono l’impegno diretto del management verso le prospettive di crescita dell’azienda quotata su Euronext Growth Milan.

Le operazioni in dettaglio

Gli acquisti da parte del top manager si sono concentrati nella seconda metà del mese di agosto. Il 13 agosto, sono state acquisite 205 azioni al prezzo di 0,52 euro l’una. A distanza di pochi giorni, il 18 agosto, De Concilio ha comprato altre 255 azioni con un prezzo medio ponderato di 0,5086 euro.

L’operazione più consistente è avvenuta il 19 agosto, con l’acquisto di ben 1.040 azioni a un prezzo medio ponderato di 0,5168 euro. Tutte le transazioni sono state eseguite sulla piazza di negoziazione Euronext Growth Milan e sono state classificate come “ACQUISIZIONE” , senza essere legate a programmi di stock option. L’operazione, rendicontata con trasparenza, si configura come un tangibile segnale di fiducia dei vertici nella traiettoria di crescita della società.