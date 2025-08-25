Negli ultimi dodici mesi, il settore farmaceutico globale ha registrato performance deludenti, un dato che ha sorpreso molti esperti. Nonostante la crescita degli utili, che si è persino accelerata nella seconda metà del 2024, le quotazioni in Borsa delle grandi aziende farmaceutiche sono crollate. Secondo Richard Flax, Chief Investment Officer di Moneyfarm, il motivo non risiede nei fondamentali economici delle compagnie, ma nella sfiducia degli investitori, che hanno aumentato i “rischi” associati al settore.

Ma cosa ha scatenato questa sfiducia? La risposta si trova nella politica, in particolare negli Stati Uniti.

L’intervento politico cambia le regole del gioco

Negli Stati Uniti, il cuore pulsante del mercato farmaceutico mondiale, il governo ha inasprito la sua posizione. Sono stati ridotti i fondi per i vaccini a mRNA e per la ricerca di base, ma il vero colpo è arrivato con l’intervento sui prezzi dei farmaci. Il costo dei medicinali su prescrizione negli USA è circa 5,5 volte superiore rispetto agli altri Paesi industrializzati, un’anomalia che ha da sempre garantito enormi profitti alle aziende. Ora, il presidente Trump ha chiesto alle aziende di ridurre i prezzi e ha minacciato di imporre dazi fino al 250% sulle importazioni.

Per le multinazionali, questa pressione politica comporta un doppio problema: una riduzione dei margini di profitto e la necessità di investire massicciamente per rafforzare la produzione interna, creando una situazione di grande incertezza.

La strategia di reazione delle Big Pharma

Tuttavia, il settore non è rimasto a guardare. Per compensare le perdite negli Stati Uniti, alcune aziende stanno alzando i prezzi dei farmaci in altri Paesi. Un esempio lampante è Eli Lilly, che ha raddoppiato il prezzo del farmaco GLP-1 Mounjaro nel Regno Unito per riequilibrare la disparità dei prezzi a livello globale e proteggere i margini di profitto complessivi.

Questa strategia, se replicata, potrebbe sostenere gli utili globali, ma solleva un’altra questione importante: il rischio di alimentare l’inflazione nei Paesi avanzati. Per gli investitori, la chiave per il futuro del settore sarà monitorare da vicino le politiche sui prezzi negli USA e le contromosse delle aziende per adeguare la propria produzione e i propri investimenti. Solo così si potrà capire se e quando il settore farmaceutico riuscirà a riconquistare la fiducia del mercato e a colmare il divario con le altre industrie.