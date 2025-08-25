Le torri scintillanti e i centri commerciali con piste da sci al coperto sono da tempo il simbolo di una città in costante evoluzione. Ma oggi, Dubai sta assistendo a un nuovo, massiccio flusso di immigrati, non a caccia di un lavoro qualunque, ma di un paradiso fiscale: quello dei super-ricchi. Secondo un’analisi di Henley & Partners, società di consulenza, quasi 10.000 milionari sceglieranno di trasferirsi negli Emirati Arabi Uniti entro la fine del 2025. Un numero che supera quello di qualsiasi altra nazione al mondo, confermando la città come un rifugio dorato.

Perché l’Occidente non basta più?

Questo esodo di patrimoni non è casuale, ma è guidato da una combinazione di fattori che rendono Dubai un’opzione irresistibile. La politica fiscale è tra i principali attrattori: l’assenza di imposte sul reddito, unita a una burocrazia snella e a un alto livello di sicurezza, offre a imprenditori e investitori un ambiente in cui la ricchezza non è vista come un peso. “Molti dei nostri clienti ci dicono che nei loro Paesi d’origine il successo è diventato un peso,” spiega Mike Coady, CEO di Skybound Wealth Management. “Sono tassati di più, controllati di più, e ottengono sempre meno in cambio. A Dubai, invece, la ricchezza non è nascosta, è normalizzata”.

Il fenomeno è particolarmente evidente tra i professionisti tra i 30 e i 40 anni, come imprenditori tech, consulenti finanziari e gestori di fondi. Un fondatore di un’azienda britannica, ad esempio, ha lasciato il Regno Unito per timore di nuove imposte sulle plusvalenze. In effetti, il Regno Unito si sta posizionando come uno dei principali “esportatori” di ricchi, con una perdita stimata di 16.500 residenti solo quest’anno.

Non solo tasse, ma uno stile di vita

Il richiamo di Dubai va oltre i vantaggi fiscali. Max Maxwell, CEO di Paddco Real Estate, trasferitosi dagli Stati Uniti, conferma che si tratta di un’opportunità per “uno stile di vita” migliore. “Vivo meglio, con la stessa cifra,” racconta. Il governo degli Emirati ha incentivato questo trend con un programma di visti d’oro che offre un permesso di soggiorno di 10 anni a investitori, imprenditori e professionisti qualificati. Un messaggio chiaro e diretto: “Siamo aperti agli affari”, come sottolinea Philippe Amarante di Henley & Partners.

Il risultato è un boom del mercato immobiliare di lusso. Nel 2024, Dubai ha superato Londra e New York nella vendita di proprietà del valore di 10 milioni di dollari o più. Come spiega Faisal Durrani di Knight Frank, a Dubai “a quel prezzo, puoi comprare un intero edificio”, non solo un appartamento.

Le ombre e le disuguaglianze di un boom

Tuttavia, il volto scintillante di Dubai nasconde anche delle ombre. La sua rapida ascesa è costruita sul lavoro di migranti sottopagati, spesso costretti a condizioni difficili nei settori delle costruzioni e dei servizi. Questo crea un divario stridente tra chi può permettersi di “comprare un edificio” e chi quelle torri le costruisce lavorando sotto il sole del deserto.

C’è anche il delicato tema della finanza. Nel 2022, gli Emirati erano stati inseriti nella “lista grigia” del GAFI a causa di preoccupazioni legate al riciclaggio di denaro. Da allora, la città ha intrapreso riforme significative e ha effettuato arresti eccellenti, riuscendo a uscire dalla lista nel 2024. Nonostante questi passi avanti, la trasformazione di Dubai in un hub globale per i super-ricchi riflette un trend sempre più diffuso: la ricchezza è diventata nomade, e il Golfo si sta affermando come il nuovo centro di gravità per l’élite finanziaria mondiale.