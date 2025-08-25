La multinazionale americana Keurig Dr Pepper ha acquisito il produttore di caffè olandese JDE Peet’s per una cifra vertiginosa: 18,4 miliardi di dollari in contanti. L’annuncio, arrivato nella mattinata di lunedì 25 agosto 2025, segna un’operazione strategica per il gruppo statunitense, già noto per marchi come 7Up e Green Mountain Coffee, che mira a rinvigorire il proprio segmento del caffè.

Questa mossa arriva in un momento cruciale, nel tentativo di ridare slancio a un settore che ha mostrato segni di difficoltà. L’operazione ha scatenato una reazione immediata sul mercato: il titolo di JDE Peet’s, quotato alla Borsa di Amsterdam, ha fatto registrare un balzo del 18%, raggiungendo quota 31,10 euro per azione.

Un premio sostanzioso per gli azionisti

Il corrispettivo offerto da Keurig Dr Pepper non è passato inosservato. Con 31,85 euro per azione, il premio per gli investitori di JDE Peet’s è notevole, superiore del 20% rispetto alla valutazione di chiusura di venerdì scorso e addirittura del 33% se si considera il prezzo medio degli ultimi 90 giorni.

Un dettaglio importante per gli azionisti è che l’acquisizione non influenzerà il dividendo già annunciato di 0,36 euro per azione, che sarà regolarmente pagato prima del completamento della vendita. Le due aziende guardano al futuro con ottimismo, prevedendo che l’unione delle forze porterà a sinergie e risparmi sui costi per circa 400 milioni di dollari nell’arco di tre anni.