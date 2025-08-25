Nel corso del 2024, il fisco ha eseguito controlli approfonditi, ossia con accessi e ispezioni non limitate alla semplice verifica documentale, soltanto su circa l’1,4% dei contribuenti titolari di attività imprenditoriali, autonome o professionali. Su un totale di 9 milioni di contribuenti appartenenti a queste categorie, poco più di 129mila hanno subito una visita degli ispettori fiscali, equivalenti a un contribuente ogni settantuno circa. A questo ritmo, senza alcuna accelerazione, servirebbero 71 anni per effettuare un controllo su tutti.

Questo dato, estrapolato dalle analisi della Corte dei Conti sulla frequenza dei controlli sostanziali contenute nei volumi allegati alla relazione sul Rendiconto Generale dello Stato, offre una chiara indicazione: le probabilità di essere effettivamente sottoposti a verifica restano estremamente basse.

La relazione dei magistrati contabili fornisce inoltre ulteriori informazioni rilevanti in merito ai controlli fiscali. Considerando tutte le tipologie di verifica, infatti, solo il 17,7% degli importi relativi all’evasione scoperta si traduce in riscossioni effettive da parte dell’Erario. A fronte di 72,3 miliardi di euro accertati nel 2024, sono stati incassati concretamente appena 12,8 miliardi.

All’interno di questo quadro generale, particolare attenzione viene posta sulle iscrizioni a ruolo, ovvero le vere e proprie cartelle esattoriali. Queste ultime mostrano un tasso di incasso estremamente contenuto, fermo al 3,1%: su 40,7 miliardi di euro accertati sono stati riscossi soltanto 1,3 miliardi.

La Corte dei Conti sottolinea che tale fenomeno è verosimilmente connesso «a diffuse aspettative di successive rottamazioni» oppure alla convinzione che sia possibile eludere le azioni esecutive successive.