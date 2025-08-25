In Italia, il settore digitale sta vivendo una crescita significativa, alimentata principalmente dalle piccole imprese. Secondo un’analisi dell’Area studi e ricerche della CNA, le imprese artigiane digitali sono un elemento trainante del comparto, rappresentando più del 10% del totale e superando le 10.000 unità.

Un settore in forte espansione

Negli ultimi dieci anni, il settore digitale nel suo complesso ha visto un aumento notevole: oltre 100.000 imprese, con una crescita del 31,2%, e più di mezzo milione di addetti, con un incremento del 42,5%. L’ecosistema di queste piccole realtà si concentra principalmente in ambiti come la produzione di software, la consulenza informatica e i servizi di informazione.

Il cuore del digitale italiano sono le piccole aziende

Il report della CNA mette in luce il peso delle piccole imprese: quelle con meno di 10 dipendenti costituiscono il 93,6% del totale e il 31,1% dei lavoratori. Se si considerano anche le imprese con meno di 50 addetti, la percentuale sale al 98,9% delle imprese e al 51,2% della forza lavoro. Questo dimostra che sono le piccole e medie imprese a fornire la maggior parte dei servizi digitali a cittadini, aziende e pubblica amministrazione.

Crescita economica e impatto sul fatturato

Anche dal punto di vista economico, il contributo delle piccole imprese è rilevante. Il fatturato totale del settore ha raggiunto i 65 miliardi di euro, con un aumento del 49,2%. Di questa cifra, oltre il 20% è generato dalle imprese con meno di 10 dipendenti, e la quota sale al 39,6% se si includono tutte le aziende con meno di 50 addetti.