La presidente della Banca Centrale Europea (BCE), Christine Lagarde, è intervenuta al simposio di Jackson Hole, organizzato dalla Federal Reserve, offrendo una visione ottimistica ma cauta sulla recente evoluzione economica. Al centro del dibattito, il successo delle politiche monetarie restrittive nel contenere l’inflazione, senza però innescare una crisi occupazionale, un fenomeno che la stessa Lagarde ha definito “sorprendentemente basso” e storicamente anomalo.

Un’anomalia positiva: meno disoccupazione, più occupazione

Lagarde ha evidenziato come le recenti dinamiche di disinflazione si siano discostate dai modelli storici. “Storicamente la disinflazione ha avuto un costo. Dagli anni ’60, il tasso di sacrificio si è attestato in genere intorno a un rapporto di 1 a 1. In pratica, ciò significa che ridurre permanentemente l’inflazione di 1 punto percentuale è costato circa l’1% del Pil in termini di perdita di produzione,” ha spiegato. Il timore che la stretta monetaria potesse generare un’impennata della disoccupazione, soprattutto in Europa, era diffuso.

Eppure, lo scenario che si è manifestato è stato molto diverso: “Sia nell’area dell’euro che negli Stati Uniti, l’inflazione è diminuita drasticamente, a un costo notevolmente basso in termini di occupazione… nell’euro anzi la crescita dell’occupazione è stata significativamente più forte di quanto i precedenti storici lasciavano presupporre”.

La congiuntura perfetta e la cautela per il futuro

Secondo Lagarde, questo risultato inaspettato è frutto di una “combinazione di spinte globali e punti di forza interni”. L’efficacia della politica monetaria è stata amplificata da fattori esterni, quali l’allentamento delle strozzature nelle catene di approvvigionamento globali, il brusco calo dei prezzi dell’energia e politiche fiscali attive.

Nonostante il quadro attuale sia rassicurante, la presidente della BCE ha lanciato un monito: “Dobbiamo essere cauti nel presumere che questa combinazione unica di forze sia destinata a durare”. Il successo odierno non può essere dato per scontato, perché lo scenario futuro potrebbe presentare nuove sfide. “Dobbiamo studiare la situazione attuale per essere meglio preparati al prossimo shock, qualunque forma possa assumere”, ha concluso, invitando a una preparazione attenta di fronte a possibili mutamenti nel quadro economico globale.

Lagarde ha anche menzionato fattori strutturali di lungo periodo, come la diminuzione della popolazione in età lavorativa in Europa, l’incremento di manodopera grazie a una partecipazione più estesa e il ruolo crescente di automazione e intelligenza artificiale nel potenziare la produttività, elementi che hanno contribuito ad assorbire l’impatto della stretta monetaria.