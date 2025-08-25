Come ogni anno, il rientro tra i banchi di scuola porta con sé una spesa che rischia di gravare pesantemente sui bilanci familiari. Secondo le stime del Codacons, l’acquisto di libri e materiale scolastico si preannuncia una vera e propria stangata per i genitori, con rincari che toccano sia la cartoleria che i testi didattici.

Zaini hi-tech e prezzi alle stelle

La giungla dei prezzi è sempre più fitta e difficile da navigare. Per il materiale scolastico, come quaderni, penne e astucci, i rincari stimati sono tra il +3% e il +5% rispetto all’anno precedente. Ma la cifra può gonfiarsi a dismisura a seconda del prodotto scelto. Basti pensare che uno zaino griffato può superare i 200 euro, un astuccio attrezzato può costare fino a 60 euro e un diario sfiorare i 40 euro. Il mercato, sempre più orientato all’innovazione, propone anche zaini dotati di luci a LED, speaker wireless e power bank integrati, che inevitabilmente fanno lievitare ulteriormente il prezzo finale.

Libri, tra aumenti e un mercato di pochi

Anche i libri di testo non sfuggono alla spirale dei rincari. L’Istat ha registrato per questi ultimi un aumento medio del +3,8% nel 2024. Il fenomeno del “caro-libri”, da sempre denunciato dal Codacons, ha trovato conferma in un report dell’Antitrust che ha evidenziato le criticità del settore. Si tratta di un mercato con una concorrenza limitata, dove l’80% è controllato da soli 4 editori. A questo si aggiunge la pratica, diffusa tra le scuole, di adottare nuove edizioni dei testi che presentano solo piccole modifiche, ma vengono vendute a un prezzo maggiore. Le riforme pensate per limitare la spesa non hanno sortito gli effetti sperati: i tetti di spesa vengono spesso superati, mentre l’utilizzo di libri digitali non ha preso piede come sperato.

Una spesa che supera i 1.300 euro

Considerando tutte le voci di spesa, dal materiale di cancelleria ai libri, il Codacons calcola che l’esborso complessivo per l’anno scolastico 2025/2026 possa superare i 1.300 euro per studente. Un costo significativo che le famiglie italiane si trovano ad affrontare ogni settembre, senza sconti che possano realmente fare la differenza, dato che la grande distribuzione può applicare sconti solo fino a un massimo del 15%.