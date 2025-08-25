Le borse europee osservano una pausa dopo l’impennata della scorsa settimana: l’indice Stoxx Europe 600 registra un calo dello 0,3%. Londra rimane chiusa per festività, mentre Parigi perde lo 0,7%, Francoforte lo 0,5% e Madrid lo 0,47%. Milano, che ha avviato la giornata in territorio negativo, gira in territorio positivo segnando un rialzo dello 0,2%.

In seguito all’intervento del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, la probabilità di un taglio dei tassi a settembre è tornata sopra l’85%, con cinque riduzioni previste nel corso dei prossimi dodici mesi. Questa prospettiva ha spinto i mercati venerdì scorso vicino ai livelli massimi. Tuttavia, ora l’attenzione degli investitori si concentra sui dati sull’inflazione in arrivo venerdì negli Stati Uniti, nell’area euro e in Giappone, oltre che sul rapporto trimestrale di Nvidia previsto per mercoledì sera.

A Milano sono le banche a trainare il mercato: Mps guadagna il 2,4%, Mediobanca sale dell’1,8%, seguite da Unicredit (+0,6%), Banca Popolare di Sondrio (+1,14%) e Bper (+0,74%). Ottime performance anche per Azimut (+1,5%) e Nexi (+1,4%). In calo Stellantis che perde l’1,1%.